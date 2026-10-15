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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية: صواريخ روسيا الباليستية هي الخطر الأكبر على أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
هاني حسين

قال فيليب إنجرام، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، إن الصواريخ الباليستية الروسية تمثل التهديد الأكبر لأوكرانيا، نظرًا إلى حاجتها إلى مزيد من منظومات الدفاع الجوي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن منظومة «باتريوت» هي المنظومة الوحيدة المتاحة لأوكرانيا القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا تزيد من وتيرة إطلاق هذه الصواريخ.

وأضاف إنجرام أن أوكرانيا تواجه أيضًا مشكلة كبيرة بسبب الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز «شاهد»، وهو ما يدفعها إلى تطوير قدراتها على التصدي لهذه الطائرات، مؤكدا أن مستوى التهديد كبير، موضحًا أن روسيا تحاول شن هجمات بأعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، يتمكن بعضها من الوصول إلى عمق الأراضي الأوكرانية.

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