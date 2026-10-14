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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 91 مسيرة فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية 91 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعتي ريازان وساراتوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الساعات الـ24 الماضية وحتى الساعة 18:00 من 14 أكتوبر الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و68 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الجانب الأوكراني لا يظهر أي إشارة على التحرك نحو هدنة تتعلق بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن نظام كييف هاجم اليوم مصفاتي نفط في مقاطعتي ساراتوف وريازان.

وقال نوفاك للصحفيين على هامش فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "وفقا لبيانات وزارة الطاقة والشركات المعنية، تعرضت مصفاتان للنفط، في مقاطعتي "ساراتوف" و"ريازان"، لهجوم من قبل نظام كييف اليوم".

وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي مقاطعتي ريازان وساراتوف

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