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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي يطالب بإصلاح البنك الدولي وإنهاء حظر تمويل مشروعات النفط والغاز

وزير الخزانة الأمريكي يطالب بإصلاح البنك الدولي وإنهاء حظر تمويل مشروعات النفط والغاز
وزير الخزانة الأمريكي يطالب بإصلاح البنك الدولي وإنهاء حظر تمويل مشروعات النفط والغاز
أ ش أ

 دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إلى ضرورة إجراء إصلاحات واسعة في البنك الدولي، تتماشى مع أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتشمل إنهاء القيود المفروضة على تمويل مشروعات النفط والغاز في مراحل الاستكشاف والإنتاج الأولية، وتوجيه الموارد لدعم التعدين في أعماق البحار واستخراج المعادن الحيوية، إلى جانب إصلاح سياسات المشتريات لتعزيز المنافسة وتحسين جودة المشروعات.

وأكد بيسنت - خلال اجتماعات البنك الدولي في العاصمة التايلندية /بانكوك/ - ضرورة تبني البنك الدولي نهجًا محايدًا تجاه مصادر الطاقة المختلفة، كما أشار إلى أن وزارته أعلنت تقديم مساهمة أولية لصندوق جديد لدعم الطاقة النووية، بهدف مساعدة الدول على الاستعداد للاستثمار في مشروعات الطاقة النووية مستقبلًا.

ودعا أيضًا إلى تسريع إنهاء اعتماد الدول الأكثر ثراءً، مثل الصين وبولندا، على قروض البنك الدولي.

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، طالب بيسنت بتوسيع جهوده لتحليل الاختلالات الاقتصادية العالمية ومواجهة السياسات غير القائمة على آليات السوق، في إشارة غير مباشرة إلى الانتقادات الأمريكية للصين، محذرا من أن عدم تعامل الصندوق بفاعلية مع هذه الممارسات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى تراجع دوره وتأثيره دوليًا.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ضرورة إجراء إصلاحات واسعة في البنك الدولي الرئيس دونالد ترامب إنهاء القيود المفروضة على تمويل مشروعات النفط والغاز

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