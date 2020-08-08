نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

نشرت الفنانة نرمين الفقى عبر حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لها وهي مرتدية المايوه

وتسبح في البحر وتتجاوز موجة تلو الأخرى بمهارتها.





وحرصت الفقي على نشر بعض الصور من الذكريات بعد فيديو السباحة.

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.

https://www.instagram.com/tv/CDm3lD5A28D/?igshid=qctpfzfsv8f3