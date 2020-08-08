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السلطات اللبنانية: أكثر من 60 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:03 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاجر إبراهيم
أعلنت السلطات اللبنانية، أن أكثر من 60 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت.

كان ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز" وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.

وفي سياق آخر، وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، على متنها جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ لبنان، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن. 

ويشهد محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وصول أهالي وأسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية، لاستقبال جثامين ذويهم ضحايا الانفجار. 

ووصلت جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ، علي متن طائرة مصر للطيران رقم 714‪ القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت. 
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