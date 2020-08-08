المستشار عادل عمران يشرح تفاصيل جديدة عن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ.. شاهد

قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة نسقت مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، لإقرار آلية تسهم في تسهيل عملية الاقتراع، للمصريين بالخارج، في ظل جائحة فيروس كورونا.









وأضاف المستشار عادل عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الهيئة توصلت لإقرار طريقة البريد السريع للتصويت، لافتا إلى أن وزيرة الهجرة شرحت الخطوات بالكامل عن طريق فيديو ، للتسهيل عن المواطن.









وأوضح المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أن الخطوات تتضمن تسجيل بيانات الناخب عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد عملية التسجيل يظهر الرقم الكودي الخاص بعملية الانتخاب، مؤكدا أن هذا الرقم سري وشخصي.









وأشار "عمران" إلى أنه بعد إدخال الرقم الكودي، يظهر للناخب ورقتان للانتخاب، واحدة للفردي والأخرى للقائمة، وحسب المرشحين بكل محافظة وأعدادهم.









وأكمل "عمران" أنه فور صدور القائمة النهائية للناخبين، ستنشر على الموقع، وبكامل البيانات الخاصة بهم، لإعطاء الفرصة الكاملة للناخبين، بتحديد قرارهم الانتخابي، موضحا أن التسجيل المسبق في باقي الانتخابات تختلف بالكاد عن نظام بريد السريع الجديد.