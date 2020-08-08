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محافظات

غدا.. قطع المياه عن قرية القلج بالخانكة 15 ساعة

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:53 م
قطع المياه عن قرية
قطع المياه عن قرية القلج بالخانكة
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية عن قطع المياه غدا الأحد لمدة 15 ساعة بقرية القلج التابعة لمدينة الخانكة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم بدء القطع من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة مساءً بسبب أعمال ربط شبكة مياه القلج على خط طرد محطة مياه سرياقوس المرشحة بسعة 145 ألف م3 في اليوم تمهيدا لتشغيل المحطة.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقدم المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه مشيرا إلى أن عمليات قطع المياه لا تحدث إلا في حالات غسيل الشبكات أو الأعطال المفاجئة، وكسر المواسير والخطوط.

ودعا مجاهد المواطنين إلى عدم الخوف من بعض العكارة التي من المحتمل أن تظهر في المياه عقب الإنتهاء من توصيل الشبكات مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي وعادة ما يحدث في مثل هذه الحالات.
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