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محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة عاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:21 م
القليوبية
القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرّر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم " السبت " إحالة العاملين فى 3 مراكز شباب  للتحقيق لتغيبهم عن العمل.


جاء ذلك في إطار المتابعات الميدانية والجولات المفاجئة على مراكز الشباب برئاسة مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة لعدد من مراكز شباب إدارتي بنها وكفر شكر.

وشملت الجولة مراكز شباب جمجرة الجديدة عزبة نجيب، عزبة زكي، منشأة بنها، كفر مويس، كفر الأربعين، التابعين لإدارة شباب بنها، ومراكز برقطا، كفر الحبش، التابعين لادارة شباب كفر شكر.

وأسفرت المتابعة عن إحالة العاملين بثلاث مركز شباب للشئون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية وهي مراكز شباب جمجرة، ومنشأه بنها، وكفر مويس.

وتهدف المتابعة إلى إعادة الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى متابعة مشكلات المراكز على أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات.
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