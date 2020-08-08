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رفعت فياض: المشروع القومي لتطوير التعليم تتبناه الدولة بأكملها

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم، إن  المشروع القومي لتطوير التعليم  تتبناه الدولة المصرية باكملها وليست وجهة نظر وزير تعليم فقط .

وأضاف  رفعت فياض  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان تطوير التعليم الحقيقي يستغرق حوالي 12 عاما لأنه يتم بناء أساس من البداية بشكل صحيح .

 وتابع رفعت فياض:"  التعليم الالكتروني اقتصر على الصف الأول والثاني الثانوي ومع جائحة كورونا تم استخدام التعليم الالكتروني في الجامعات وفي مراحل التعليم الأولى من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الاعدادية ".

 وأكمل رفعت فياض:"  تقديم الأبحاث في المراحل الدراسية بدلا من الامتحانات كانت حلا من أجل  تقييم الطلاب في المراحل الدراسية في ظل أزمة كورونا ".

 ولفت رفعت فياض:" يجب ان يكون للمدرس دورا في تشكيل فكر ورؤية الطالب والتعليم الإلكتروني جزء من العملية التعليمية، ويتم تطبيق  ما يطلق عليه التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعلم الإلكتروني".

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