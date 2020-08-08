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محافظات

مفبركة.. محميات جنوب سيناء تحسم الجدل حول صور محمية نبق المتداولة على السوشيال ميديا

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:40 م
محميات جنوب سيناء
محميات جنوب سيناء تحسم الجدل حول صور نبق المتداولة
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أيمن محمد
نفي محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء التابعة لوزارة البيئة  الصور التي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي لتطوير محمية نبق بشرم الشيخ  مشيرا إلى أن الصور ليس لها أساس من الصحة.
 
وأضاف قطب أن أعمال التطوير التي تمت بمحمية نبق تتطابق مع  شكل المحمية  ولا تدخل محيط مياه البحر للحفاظ علي الشعاب المرجانية النادرة  وشملت تمهيد الطرق والمدقات ووضع اللوحات الإرشادية للسياح.

 وأوضح  إسماعيل عبد العظيم  مدير محمية نبق أن المنظر موجود في دول  شرق آسيا  على الشواطئ  الرملية لأنها لا يوجد بها شعاب مرجانية  مشيرا الي هذا المنظر استغلته بعض شركات السياحة منذ عامين وعاد مرة اخري علي مواقع التواصل الاجتماعي 

وأكد أن هذا الشكل غير مسموح  في المحميات لأنه يضر بالشعاب المرجانية النادرة .

 وأضاف عبد العظيم  أن أعمال التطوير شملت مناطق نخلة التل  والقرعانية  وروسية المانجروف  وتم الانتهاء من أعمال العرايش  وأماكن الشواء  والسقالات وإزالة  أحواض مزرعة الجمبري  وتحديد تراكات  للطرق  ووضع اللافتات الإرشادية  وأبراج مراقبة الطيور وتراك منطقة منجم النحاس، مشيرا إلى إنه تم فتح ثلاث مناطق للزوار وقريبا سوف يتم فتح ٥ مناطق اخري للزيارة .

 واثارت صور تطوير محمية نبق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت  بسرعة  واستغلتها بعض شركات السياحة  لجذب سياح لمدينة شرم الشيخ .
    
مفبركة.. محميات جنوب سيناء تحسم الجدل حول صور محمية نبق المتداولة على السوشيال ميديا
مفبركة.. محميات جنوب سيناء تحسم الجدل حول صور محمية نبق المتداولة على السوشيال ميديا
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