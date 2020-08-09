نجم في الأذهان | أحمد فتحى بوجي: هاني رمزي ذبحني وحسام حسن ظلمني.. وهذا سبب اعتزالي مبكرًا.. فيديو

يعد أحمد فتحي الشهير بـ(بوجي) من اللاعبين الذين صعدوا بسرعة الصاروخ من أندية المظاليم إلى دوري الأضواء والشهرة، حيث بدأ مشواره الكروي من نادي القناة ثم انتقل إلى نادي الزمالك، ولعب أيضا لنادي مصر للمقاصة، كما خاض تجربة احتراف في نادي الطلبة العراقي، وأيضا شباب بلوزداد الجزائري، ولعب لمنتخب مصر للشباب في مونديال 2009 بمصر، وسجل هدفين في إيطاليا ولعب للزمالك موسم 2010 مع هنري ميشيل ثم حسام حسن.





بوجي يتحدث لـ صدي البلد..





حدثنا عن بدايتك في عالم كرة القدم؟

البداية كانت من عمر 7 سنوات وكنت ناشيء في نادي القناة، وقام بتدريبي كابتن علاء بدير أول مدرب قام بتدريبي، وحصلت على هداف المنطقة وهداف الجمهورية، ثم تم إختياري للإنضمام إلي منتخب الناشئين مع كابتن صفوت عبدالحليم، ثم منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، ثم كابتن هاني رمزي وشاركت في عدد من البطولات أفريقيا وكأس العالم وكنت هداف المنتخب في جميع البطولات.









لاعب كبير بموهبتك لماذا اتخذ قرارا باعتزال كرة القدم مبكرا؟

إعتزلت ، لأنني كنت صريح مع نفسي بعدم وجودي بشكل مؤثر مع أي نادي شاركت فيه, خاصة بعد رحيلي من الزمالك، زى ما بيقولو " اتحرقت بدري بدري"، لكن السبب الرئيسي أزمة نجلي وخضوعه لإجراء عملية جراحية وكان يتطلب مني التفرغ التام له لمدة 7 شهور، وبعد شفائه، كان صعب عودتي للملاعب مرة أخري، فقررت أن أبدأ مشواري في التدريب.





لماذا لم تتألق بشكل قوي مع نادي الزمالك؟

عدم تألقي مع نادي الزمالك، بسبب عدم المشاركة، لأنني لم أحصل على الفرصة كاملة، وهذا يرجع لصغر سني في تلك الفترة، وكان هناك نجوم كبار في الفريق كان صعب أحصل على الفرصة في وجودهم.





من الذي أطلق عليك لقب البلدوزر الجديد؟

لا أعلم من تحديدًا، ولكن بعد مباراة زامبيا في إستاد إسكندرية وانتهى اللقاء 3:3 وكان في توفيق من ربنا إن الجميع تحدث عني بعد هذا اللقاء، وتم تشبيهي بالبلدوزر عمرو ذكي لذلك تم إطلاق لقب البلدوزر في ذلك الوقت، خاصة وإن هذا اللقاء هو أول تعارف بيني وبين الجماهير.





ما هي أجمل أهدافك التي لا تنساها؟

هدف مع المنتخب الوطني في شباك منتخب زامبيا في زامبيا وكان هدف الصعود لكأس أفريقيا ثم كأس العالم، والجميع تحدث عن هذا الهدف إنه أنقذ جيل كامل.





ما هي أفضل مباراة لعبتها في مسيرتك؟

أفضل مباراتين لعبتهما كنت مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، لم أحرز أهداف، ولكنني كنت مؤثر مع الفريق الجزائري ومن خلالهما ولدت علاقة قوية بيني وبين جماهير شباب بلوزداد، وهما ماتش أمام وفاق سطيف في سطيف، ورغم إن المباراة انتهت بهزيمتنا بهدف نظيف، إلا أنني قدمت مباراة قوية، والمباراة الثانية كانت أول مباراة شاركت بها مع فريق شباب بلوزداد وكانت أمام مولودية بجاية.





لماذا لم تشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012؟

عدم مشاركتي بسبب إن كابتن هاني رمزي لم يختارني، لأنني أخطأت في موقف في نهاية كأس العالم، وكنت أتوقع إن هاني رمزي يحتوي الموقف، واستغربت إنه استبعدني من المشاركة في الأولمبياد وذبحني، وقتل موهبة صغيرة ليس لديها من خبرات الحياة، وهذا وضح من خلال فشل كابتن هاني رمزي في مشواره في مجال التدريب بعد رحيله من قيادة المنتخب الأوليمبي بسبب فكره الخاطيء.





هل تعرضت للظلم من بعض المدربين خلال فترة لعبك؟

اتعرضت لنوعين من الظلم، ظلم مباشر وظلم غير مباشر، الظلم المباشر كان من هاني رمزي بسبب تعنته معي، وعدم اختياري للانضمام للمنتخب والمشاركة في أولمبياد لندن 2012، خاصة كنت أشهر لاعب في مصر في تلك الفترة ومن الأعمدة الأساسية في منتخب مصر وهداف المنتخب، واختار لاعبين من الدرجة الثالثة علي حسابي.





بشكل غير مباشر إتظلمت من كابتن حسام حسن، ولكن ألتمس له العذر لأن كان هناك لاعبين نجوم الفريق جاهزين، وكنت صغير السن كان صعب يجازف بي في وقت الزمالك يحتاج العودة للمنافسة، فظلمني بدون قصد إنني لم أحصل علي فرصة بشكل كامل في نادي الزمالك.





لماذا لم تحترف في أوروبا علي الرغم من تلقيك بعض العروض الأوروبية؟

بدأت أحصل علي فرص احتراف من عمر 17 عامًا، وبعد تألقي مع المنتخب وحصولي على عروض من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا كان لدي إصرار اللعب للإسماعيلي لأنني كنت مشجع له من الصغر، في ذلك الوقت تلقيت عرض من ليرس البلجيكي، ولكنني كنت وقعت على عقود إنتقالي للنادي الإسماعيلي ولكن فشلت مفاوضات الإسماعيلي مع نادي القناة لانتقالي والتي استمرت أكثر من عام ونصف، ثم انتقلت إلى نادي الزمالك بعد غلق ملف الانتقال للإسماعيلي.





لماذا لم تتألق مع نادي مصر للمقاصة؟

شاركت مع فريق مصر للمقاصة 9 مباريات وبدأت بشكل جيد، بعد إختياري من كابتن طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الفيومي، وكنت في ذلك الوقت تم قيدي كناشئ فور إنتقالي من الزمالك، وزي ما بيقوقو " كان أدمي أم السعد علي المقاصة" لأنهم كان الفريق في مأزق بسبب عدم وجود مهاجمين للإصابات والغيابات، وكانت أول مباراة لي مع المقاصة كانت أمام الزمالك، وكان هناك الرباعي حسين حمدي وأيمن كمال وأيمن حفني وأوسو كونان بدأو يتألقو بشكل قوي مع الفريق، لذلك ليس لي حظ مع الفريق الفيومي.





متي تعرضت لإصابة الرباط الصليبي؟

بعد عودتي من الجزائر، كنت وقعت علي عقود انتقالي لنادي الجونة وفوجئت بفسخ التعاقد دون أسباب، أنا واللاعب علي عفيفي، إلا أنني انتقلت لفريق الترسانة قبل غلق القيد بيومين فقط، بعد مكالمة الراحل الكابتن عبدالرحيم محمد، ولكنني تعرضت للصليبي بعد 28 يومًا من انتقالي للترسانة.





ما هو طموحك الفترة القادمة؟

طموحي هو التدريب خارج مصر وأكمل نجاحي اللي بدأ منذ كنت لاعبًا.