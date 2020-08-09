ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسيوط





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط قيام ( شخصين – لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة أثناء استقلالهم مركبات " التوك توك " .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتما اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامى وبإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم .



