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حوادث

ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسيوط

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:16 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط قيام ( شخصين – لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة أثناء استقلالهم مركبات " التوك توك " .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتما اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامى وبإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، والتصدى الحازم لكل صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .
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