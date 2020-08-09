ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسيوط

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط قيام ( شخصين – لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة أثناء استقلالهم مركبات " التوك توك " .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتما اعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامى وبإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، والتصدى الحازم لكل صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .