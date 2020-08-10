أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-8-2020

شهدت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 10 – 8-2020 استقرارا بمحالات الصاغة، بدون أي تغيير منذ أمس الأحد، بالرغم من ارتفاعه علي مدار الأسبوع الماضي بصورة غير مسبوقة.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 909 جنيهات كأعلي سعر بمحالات الصاغة بداية تعامل اليوم وحتي ختام تعاملات أمس.
بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1039 جنيها .
استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 اغسطس
استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد
استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 اغسطس
استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد
وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 779 جنيها كأعلي سعر اليوم.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 606 جنيهات اليوم .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7272 جنيها و أوقية الذهب نحو 32.31 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 1.04 مليون جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.