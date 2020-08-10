راندا البحيري تشارك جمهورها صورة جديدة لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت راندا البحيرى في الصورة بإطلالة صيفية من احد البرامج التلفزيونية.
وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- قمر
- وحشتينا
- شكلك يجنن
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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
و ايضا فيلم "الحوت الأزرق" يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.
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Photographer @hima.photographer from @mbcmasrtv
A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on