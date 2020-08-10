راندا البحيري تشارك جمهورها صورة جديدة لها عبر انستجرام

وظهرت راندا البحيرى في الصورة بإطلالة صيفية من احد البرامج التلفزيونية.

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

- قمر

- وحشتينا

- شكلك يجنن

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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.



