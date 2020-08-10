شكري يؤكد تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق وبذل الجهود لدعمه

‏خلال مشاركته في الاجتماع الأممي بشأن الوضع الإنساني في ‎لبنان عبر "الفيديو كونفرانس"، أكد وزيرالخارجية‎ سامح شكري على التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، وبذل ‎مصر كل جهودها لدعمه خلال تلك الظروف العصيبة.

ووصلت صباح اليوم الاثنين، الموجة الثالثة من الجسر الجوي المصري من المساعدات الموجة للشعب اللبناني، والمكونة من 14 طنًا من المساعدات الدوائية، وبداية وصول الطحين لدعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات انتاج الخبز والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت.





وتصل طائرات مساعدات مصرية لبيروت كل 48 ساعة، بعد أن وصلت الدفعة الثانية من الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت يوم السبت والمكونة من 14 طنًا من المساعدات تسلمها رئيس الهيئة العليا للاغاثة وممثل قائد الجيش اللبناني.



