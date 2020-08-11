هذا الصباح.. 3 دبابات إسرائيلية تخترق حدود لبنان

أفادت وسائل إعلام متفرقة بحدوث خرق إسرائيلي جديد اليوم، بدخول مدرعات كبيرة للحدود اللبنانية، في خرقٍ جديد للإتفاقات الدولية وحرمة الحدود.





واخترقت ثلاث دبابات للجيش الاسرائيلي السياج في بلدة ميس الجبل ضمن الخط الازرق، واحدة منها عادت أدراجها في حين بقيت الاثنتان في منطقة الخرق.





وتخطت الدبابات من نوع ميركافا السياج، وانتشرت قبالة الأراضي اللبنانية.





وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بمثل هذه الخروقات في تجاوز متكرر للأعراف الدولية.





وضرب لبنان منذ أسبوع انفجار رهيب يشبه الانفجارات النووية، في ميناء بيروت، أدى إلى مقتل العشرات، وإصابة الآلاف، بعضهم جروجهم خطيرة.





وتقول بعض الروايات اللبنانية أن إسرائيل الفاعل حيث يعتقدون أنها استهدفت بصاروخ ذكي شحنة صواريخ لحزب الله كانت مخبأة في مرفأ بيروت ما أدى إلى هذا الدمار.



