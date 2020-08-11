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أخبار العالم

بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:08 ص
سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا
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محمد علي
بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في بلدها الواقع في شرق أوروبا، هربت زعيمة معارضة من بلدها خشية التنكيل بها، غير مبالية بكل الاتصالات التي أجريت معها، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم الثلاثاء، فقد وصلت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكافيتشوس، في تغريدة على "تويتر" إن زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا وصلت إلى ليتوانيا، وإنها بخير.


ولم يتمكن فريقها من التواصل معها هاتفيا أمس الاثنين بعدما غادرت مبنى اللجنة الانتخابية، وكانت قد قالت للصحفيين إنها تعتبر نفسها الفائزة بالانتخابات الرئاسية، وليس لوكاشينكو.


وتشهد عاصمة بيلاروس مينسك أعمال شغب واشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة، بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي نظمتها بيلاروس يوم الأحد الماضي.


ويعتبر الكثيرون الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رجل قمعيًا، وفاز لوكاشينكو المنتهية ولايته بولاية سادسة بنسبة 80,23  في المئة من الأصوات وفق ما ذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أمس الاثنين .


أعرب البيت الأبيض عن قلقه الشديد لإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو رئيسًا لبيلاروسا في انتخابات لا تزال نتائجها محط تشكيك في البلاد.

وصرحت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكياني خلال مؤتمر صحفي: ندعو حكومة بيلاروسيا إلى احترام حق التجمع سلميا والامتناع عن استخدام القوة.

وأضافت: إن تخويف مرشحي المعارضة واعتقال متظاهرين سلميين وصحفيين قد شوها العملية الانتخابية.
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها
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