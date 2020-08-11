مواطن يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ على كرسى متحرك.. وهند النعسانى: مشهد يستحق الإشادة

عرضت فضائية "صدى البلد"، مشهدا لمواطن كبير في السن، يجلس على كرسي متحرك، أثناء قيامه بالإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ.
وأظهرت اللقطات أحد ضباط الشرطة، وهو يساعد الرجل المسن على الدخول إلى اللجنة، حيث حمل الكرسي المتحرك الخاص به إلى داخل اللجنة.
وعلقت الإعلامية رشا مجدي، قائلة: "المشهد يعبر عن الوطنية، ويستحق الإشادة".
وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).