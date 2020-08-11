مواطن يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ على كرسى متحرك.. وهند النعسانى: مشهد يستحق الإشادة

عرضت فضائية "صدى البلد"، مشهدا لمواطن كبير في السن، يجلس على كرسي متحرك، أثناء قيامه بالإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ.









وأظهرت اللقطات أحد ضباط الشرطة، وهو يساعد الرجل المسن على الدخول إلى اللجنة، حيث حمل الكرسي المتحرك الخاص به إلى داخل اللجنة.









وعلقت الإعلامية رشا مجدي، قائلة: "المشهد يعبر عن الوطنية، ويستحق الإشادة".







