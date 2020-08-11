AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أثناء الإدلاء بصوته.. وفاة ناخب داخل لجنة في مركز طوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت لجنة مدرسة كوم الاطرون بمركز طوخ بمحافظة القليوبية وفاة أحد الناخبين ويدعى "السيد.م" أثناء الإدلاء بصوته داخل اللجنة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلى الفور تم نقل المتوفى بسيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


يشار إلى أنه فتحت صباح اليوم 532 مركزا انتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها أبوابها لاستقبال 3 مليون و255 ألف ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم وتستمر حتى غد الأربعاء.

وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأشار المحافظ إلى حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ ..صور

جنوب سيناء تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

بـ 532 مركزا انتخابيا القليوبية تستعد لانتخابات الشيوخ.. 60 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردى والتحالفات والعائلات كلمة السر.. جولات موسعة لتفقد اللجان والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تحركات مكثفة في القليوبية لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..تجهيز المقرات وتعقيمها واستراحات ومظلات أمام اللجان .. 3 ملايين و255 ألف ناخب يختارون بين 60 مرشحا

ماراثون الشيوخ.. 532 مركزا انتخابيا و689 لجنة بالقليوبية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين.. صور

ترشيحاتنا

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن لقاح كورونا الروسي

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

اتمسك في المطار قبل ما يهرب.. موظف ببنك يستولي على ٥ ملايين جنيه من حسابات العملاء

زوجي يمتنع عني بحجة عدم الإنجاب فما الحكم.. الإفتاء ترد

فشل صفقة انتقال ديبالا إلى ريال مدريد

الجيش الأمريكي يكشف حقيقة استهداف قاعدة له على الحدود الكويتية العراقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرصعة بـ3600 ماسة وسعر 1.5 مليون دولار.. إسرائيلى يصنع أغلى كمامة في العالم.. شاهد

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا