أثناء الإدلاء بصوته.. وفاة ناخب داخل لجنة في مركز طوخ

شهدت لجنة مدرسة كوم الاطرون بمركز طوخ بمحافظة القليوبية وفاة أحد الناخبين ويدعى "السيد.م" أثناء الإدلاء بصوته داخل اللجنة في انتخابات مجلس الشيوخ.





وعلى الفور تم نقل المتوفى بسيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.









يشار إلى أنه فتحت صباح اليوم 532 مركزا انتخابيا على مستوى محافظة القليوبية و689 لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها أبوابها لاستقبال 3 مليون و255 ألف ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق اليوم وتستمر حتى غد الأربعاء.





وشهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.





من جانبه أكد محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان أن محافظة القليوبية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء ومواطنو المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.





وأشار المحافظ إلى حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.





يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية يتنافس فيها 60 مرشحا بين أحزاب ومستقلين على 6 مقاعد فردية على مستوى المحافظة، والذين بدأوا تحركات موسعة خلال الفترة الماضية ويعتمد عدد كبير منهم على التحالفات وكبار العائلات، خاصة فى القرى.