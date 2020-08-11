محافظ الفيوم: اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ مر بسلام ولم نتلق شكاوى.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المشهد الانتخابي فى اليوم الأول مشرف، موضحًا أن جميع اللجان فتحت فى تمام الـ 9 صباحًا.





وأضاف محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الناخبين كانو وا ملتزمين بالتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي





ولفت إلى أن اليوم شهدت اقبالا من بعض المواطنين ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى اليوم الثاني، مؤكدًا أن معظم المواطنين يذهبون فى اليوم التانى.





وأوضح أن الإقبال فى الفترة المسائية كان أكبر من الفترة الصباحية بسبب حرارة الجو،





وأشار إلى أن اليوم لم يشهد أى مخالفة، والمحافظة قات بعمل غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين.





وتابع: رجال الداخلية يقومون بمجهود كبير فى تأمين اللجان".



