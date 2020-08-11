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هل سيتم مد لانتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث؟ .. رئيس هيئة الانتخابات يجيب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:46 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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هاني حسين
وجهت مذيعة قناة " اكسترا نيوز "، سؤالا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة:" هل سيكون هناك زيادة في أيام انتخابات مجلس الشيوخ إلى يوم ثالث؟"، 

ورد لاشين ابراهيم قائلا:" طبقا للجدول الزمنى تجرى انتخابات مجلس الشيوخ على يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا .

وأضاف لاشين ابراهيم في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :" هناك اتفاق بين الهيئة ووزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف لكل مجموعة من المجمعات الانتخابية مزدوة بأطقم طبية للتعامل مع اي حالة مرضية".

وتابع لاشين ابراهيم:"  قاعدة بيانات القضاة كبيرة وهذه الانتخابات بها 18 ألف قاضي يشرفون على انتخابات الشيوخ  وهناك قضاة احتياطيين من كل محكمة جاهزين للإحلال في حالة الطوارئ لاي زميل".

واكمل لاشين ابراهيم:" 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية وعمل اللجنة الفرعية هو تلقى الناخبين بالإدلاء باصواتهم،  وبعد التصويت يتم غلق اللجان في اليوم الثاني ثم يتم فتح الصناديق ويقوم بعملية الفرز ويرصد النتيجة في المحاضر بحضور وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام".

وأضاف لاشين ابراهيم:"  ورقة الاقتراع مدون عليها عدد المقاعد المطلوب انتخابهم والقضاء في اللجان يجيبوا على اسئلة الناخبين على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم ".
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