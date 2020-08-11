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رئيس النواب يدلي بصوته لـ"الشيوخ" ويصرح بمعلومات مهمة| فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:18 م
النائب على عبدالعال،
النائب على عبدالعال، رئيس مجلس النواب
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فرح علاء الخولي
أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بصوته في الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد علي، أنه يجب على كل المواطنين بعد الانتهاء من أعمالهم، أن يتوجهوا إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم لأن هذا واحد من واجباته نحو الوطن وأيضًا حق من حقوقهم الديمقراطية.

وقال عبدالعال، إن جميع مؤسسات الدولة مهتمة بتلك الانتخابات وانها تتم بشفافية تامة، موضحًا ان مازال هناك عناصر ونفوس خبيثة تحويل تخريب تلك العرس الديمقراطي، ولكن الشعب المصري لا يلتفت الى تلك الشائعات، مشيرًا الى ان في الجلسات القادمة لمجلس النواب سيتم تحديد قانون الدوائر الانتخابية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

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