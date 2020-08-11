عرس ديمقراطي.. رئيس الوطنية للانتخابات: لم نتلق شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر بها عرس ديمقراطي جديد ينتظره المصريون وهو انتخابات مجلس الشيوخ









وأضاف في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :" انتظم العمل في كافة اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحا و الناخبون توجهوا إلى اللجان في انتظام للادلاء بأصواتهم".









وتابع المستشار لاشين ابراهيم:" غرفة عمليات الهيئة المشكلة في الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق شكاوى تؤثر في سير العملية الانتخابية حتى ". الآن









وأكمل:" الهيئة الوطنية للانتخابات حددت رقما ساخنا لتلقي الشكاوى عليه"، مضيفا:" الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارا بساعة راحة للقضاة في اللجان الفرعية تبدأ في الثالثة عصرا وحتى الرابعة".







