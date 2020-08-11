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عرس ديمقراطي.. رئيس الوطنية للانتخابات: لم نتلق شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:16 م
لاشين ابراهيم
لاشين ابراهيم
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هاني حسين
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر بها عرس ديمقراطي جديد ينتظره المصريون وهو انتخابات مجلس الشيوخ.


وأضاف في تصريحات تليفزيونية على قناة " اكسترا نيوز"، :"  انتظم العمل في كافة اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحا و الناخبون توجهوا إلى اللجان في انتظام للادلاء بأصواتهم".


وتابع المستشار لاشين ابراهيم:"  غرفة عمليات الهيئة المشكلة في الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق شكاوى تؤثر في سير العملية الانتخابية حتى الآن ".


وأكمل:"  الهيئة الوطنية للانتخابات  حددت رقما ساخنا لتلقي الشكاوى عليه"، مضيفا:"  الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارا بساعة راحة للقضاة في اللجان الفرعية تبدأ في الثالثة عصرا وحتى الرابعة".


وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
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