محافظ سوهاج: العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تسير بشكل واضح ويسر حتى الآن.. فيديو

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج, إن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تسير بشكل واضح ويسر حتي الآن.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه تم تطهير جميع اللجان قبل بدأ عملية التصويت صباحا وتجهيز أماكن للانتظار للناخبين.

وتابع محافظ سوهاج أن داخل كل لجنة انتخابية مجموعة من الصحة حتي تكون اللجان تسير بالشكل الاحترازي والوقائي الجيد تخوفا علي صحة المواطنين.

وأوضح اللواء طارق الفقي أنه تم توزيع كمامات طبية علي الناخبين الذين لم يكن يمتلكون كمامة حرصا منا علي صحة وسلامة الناخبين.

وأشار إلي أن العملية الانتخابية ممتدة حتي الساعة 9 مساءا, مضيفا أنه تم التأكيد علي انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان قبل بدأ العملية الانتخابية.