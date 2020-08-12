شاهد.. ماندو العدل يكشف معنى صاحب المقام

أكد المخرج ماندو العدل أنه سعيد بآراء الجمهور حول فيلم "صاحب المقام"، كاشفًا أن دور الفنانة يسرا كان مكتوبًا ليقوم به رجل في البداية.





وقال العدل خلال تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن صاحب المقام هو كل شخص فينا لأنه يجب على الإنسان معرفة قيمة وجوده ودوره في الحياة، موضحًا أنه لم ير أي فنان يقوم بدور البطولة إلا آسر ياسين، وكان سيصبح حزينًا إن لم يقبل الفنان بالدور.





واشار إلى أن دور يسرا جديد تمامًا لأنها تجسد شخصية غير معروف أبعادها، موضحًا أنه سعيد للغاية بردود الفعل التي جاءت أكثر مما يتمنى بكثير وهذا جاء لأن الفيلم يناقش العديد من الأشياء المهمة.





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