لليوم الثانى على التوالى.. بدء توافد الناخبين على لجان الشيوخ بالقليوبية

بدأ عدد من المواطنين في التوافد أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى للإدلاء بأصواتهم.









وشهدت اللجان هدوءا كبيرا فى الساعات الأولى منذ فتح أبوابها أمام الناخبين.

















وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.









وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل جميع العقبات، مؤكدا توافر جميع سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهور القليوبية بالشكل الحضاري.









وأضاف أنه سيجري متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.









وناشد المحافظ المواطنين النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المحافظة للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.