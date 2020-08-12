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محافظات

محافظ القليوبية يشكر قوات التأمين على إنجاح انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:36 م
فرز الأصوات
فرز الأصوات
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إبراهيم الهوارى
واصلت اللجان الفرعية بالقليوبية أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية في القليوبية وذلك بعد غلق باب التصويت أمام الناخبين وفقا للتوقيتات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.


فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية برئاسة المستشار مجدي مصطفى رئيس اللجنة، غلق باب التصويت باللجان الفرعية بمراكز القليوبية والتى يبلغ عددها 689 لجنة فرعية، موزعة على 532 مركزا انتخابيا في التاسعة مساء اليوم بعد انتهاء الوقت المحدد للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

ومن جهته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن عملية التصويت على مدار اليومين تمت في سيولة تامة وسط إقبال متوسط من الناخبين على مدار اليومين متقدما بالشكر لقوات التأمين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهد الذي تم بذله خلال العملية الانتخابية.

وبدأت اللجان الفرعية على مستوى المحافظة في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجنة العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأكد الهجان أن القليوبية تعد من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناؤها ومواطنوها و حرصهم على المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي للنهوض بمصرنا الحبيبة.
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