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مرأة

أيهما أجمل؟.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:03 ص
لطيفة
لطيفة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة القديرة لطيفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

تألقت لطيفة فى احدث جلسة تصوير بثلاثة إطلالات مختلفة، حيث اعتمدت إطلالتها الأولى على قميص قصير جمع بين اللون الأبيض والأسود و نسقت معه بنطلون أسود.

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أما إطلالتها الثانية، أرتدت بنطلون و جاكيت متوسط الطول باللون الأزرق، فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، بينما أطلالتها الأخيرة  ظهرت بفستان أنيق جمع بين اللون الأسود و الذهبى مما زاد من اناقتها.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل ريهام خليفة مكياجا جذابا متناسقا مع كل إطلالة، كما بدت بتسريحات شعر بسيطة كشفت عن جمالها من انامل المصفف محمود جيوشي.

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