بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد





وتألقت لطيفة بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض والأسود، تضفي عليها نوعا من الجمال والرقي.





واستكملت أناقتها بالمجوهرات اللافتة، مرتدية الأقراط الذهبية في الأذن.





وتركت لطيفة خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف تجذب الأنظار.





و من الناحية الجمالية، فاعتمدت على وضع المكياج الصارخ من لمسات ريهام خليفة خبيرة التجميل، فاختارت اللون البنفسجي الداكن في الشفاه، مع البلاشر ورسم الحواجب بطريقة داكنة.





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