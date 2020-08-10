بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة لطيفة على مشاركة متابعيها، صورة من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت لطيفة بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض والأسود، تضفي عليها نوعا من الجمال والرقي.
واستكملت أناقتها بالمجوهرات اللافتة، مرتدية الأقراط الذهبية في الأذن.
وتركت لطيفة خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف تجذب الأنظار.
و من الناحية الجمالية، فاعتمدت على وضع المكياج الصارخ من لمسات ريهام خليفة خبيرة التجميل، فاختارت اللون البنفسجي الداكن في الشفاه، مع البلاشر ورسم الحواجب بطريقة داكنة.
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Good Evening 💚 Exclusive interview with @elle_arabia and @fidaramadan Stylist: @poucyelshahawy Makeup: @rehamkhalifaa Hairstylist: @mahmoudgioushy Photographer: @ahmedezzeldiin Videographer: @moh_ref3atly Retoucher: @romario.maher.re Location: @westincairo Wardrobe: @ego_eg Jewelry: @dimajewellery #Latifa #Egypt #Interview #لطيفة #مصر