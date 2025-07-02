أبرزها إيجار تمليكي لمدة 30 سنة.. الحكومة: 3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون.

وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي:

1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.

2. الإيجار التمليكي من 20 إلى 30 سنة.

3. شقق بنظام التمويل العقاري.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.