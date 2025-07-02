نقل الداعية السلفي حازم شومان إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

أعلنت الصفحة الرسمية للداعية السلفي حازم شومان، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى حيث حجز في العناية المركزة.

وأوضحت الصفحة على فيسبوك في منشور: نسالكم الدعاء لحازم شومان حيث حجز في العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة قلبية فجر اليوم.

ودعا عدد كبير من المتابعين للداعية بالشفاء العاجل: لا حول ولا قوة إلا بالله لا بأس طهور إن شاء الله شيخنا الحبيب أسأل مجيب السائلين ﷻ أن يجمع لك بين الأجر والعافية اللهم ارفع عنه كل داء هو وجميع مرضى المسلمين.

كما قال آخر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه يا رب العالمين بإذن الله.