محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار والتأكد من انسيابية الحركة بالشوارع

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال رفع نواتج الأمطار والتأكد من انسيابية الحركة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى طنطا والسنطة وزفتى، وذلك من خلال الاتصال المرئي والمسموع مع غرف العمليات والفرق الميدانية المنتشرة بكافة مدن وقرى المحافظة، في إطار استمرار جهود محافظة الغربية للتعامل مع موجة الأمطار المفاجئة التي شهدتها عدد من المناطق خلال الساعات الماضية.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الجهود الجارية اليوم تأتي استكمالًا مباشرًا للجولة الميدانية الواسعة التي قام بها مساء أمس، والتي امتدت لأكثر من ست ساعات متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل، لمتابعة أعمال الشفط ورفع التراكمات في عدد من القرى والمدن، مشيرًا إلى أن التحرك الميداني السريع والتنسيق الكامل بين كافة الجهات ساهم في احتواء الموقف خلال وقت قياسي.

رفع تراكمات الأمطار

وأضاف اللواء الجندي أن غرفة العمليات المركزية تواصل العمل بكامل طاقتها، وأنه يتابع بنفسه الموقف في كل المواقع، خاصة القرى والمناطق ذات الكثافة، مشددًا على أن التعليمات واضحة باستمرار الانتشار الكامل للمعدات والفرق الفنية، وعدم مغادرة أي موقع إلا بعد التأكد من رفع نواتج الأمطار بشكل كامل.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن “العمل لا يتوقف عند توقف سقوط الأمطار، بل يستمر حتى تعود الطرق والشوارع إلى كامل كفاءتها”، مؤكدًا أن متابعة اليوم تستهدف غلق أية ملفات متبقية من آثار الطقس، خاصة في القرى التي قد تتطلب تدخلًا إضافيًا بسبب طبيعتها الجغرافية.

روؤساء المدن والأحياء

كما أكد محافظ الغربية أن التقارير الميدانية تشير إلى تقدم ملحوظ في الأعمال، وأن هناك تواصلًا مباشرًا مع رؤساء المدن ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة أية نقاط لا تزال قيد المعالجة، مشيدًا بروح الالتزام العالية التي تبديها فرق العمل في مختلف المواقع.

دعم محافظ الغربية

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة تتحرك وفق منظومة متكاملة تقوم على سرعة التحرك، والرصد اللحظي، والاستجابة الفورية، موضحًا أن ما تحقق على الأرض يعكس مدى الجاهزية والالتزام بخدمة المواطن، وأن الأولوية تظل دائمًا لتأمين حياة المواطنين واستقرار الحركة اليومية في كل موقع من أرض الغربية.