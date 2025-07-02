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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ريال مدريد: مبابي في أفضل حالاته قبل مواجهة دورتموند

ألونسو - مبابي
ألونسو - مبابي
إسراء أشرف

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو، عن تفاؤله بشأن تطور الحالة البدنية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية FIFA 2025، خلال مواجهة دور الـ16 أمام يوفنتوس، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد.

وأكد ألونسو، في تصريحاته عقب اللقاء، أن مبابي يتعافى بشكل جيد من التهاب معدي معوي كان قد تعرض له مؤخراً، مشيرًا إلى أنه سيكون في حالة أفضل بكثير مع حلول مباراة ربع النهائي.

وقال المدرب الإسباني: "أعتقد أن حالته ستتحسن يومًا بعد يوم، وبحلول مواجهة السبت سيكون في وضع أفضل. نحن نتابعه باستمرار، وأتحدث معه يوميًا عن تطورات حالته".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي البطولة، مساء السبت المقبل، على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك.

يذكر أن مبابي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 68 بديلًا لصاحب الهدف الوحيد في اللقاء، الشاب جونزالو جارسيا.

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد كيليان مبابي مبابي

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