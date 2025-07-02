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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
أسماء عبد الحفيظ

في زمن الضغوط النفسية اليومية، نبحث جميعًا عن وسيلة طبيعية تساعدنا على تهدئة الأعصاب واستعادة الهدوء الداخلي دون الحاجة إلى أدوية قد تحمل آثارًا جانبية. لحسن الحظ، هناك العديد من الأعشاب الطبية التي أثبتت فعاليتها في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج بشكل طبيعي وآمن.

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

 إليك 5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. البابونج 

  • من أشهر الأعشاب المهدئة، ويُعرف بقدرته على تقليل القلق والتوتر وتحسين جودة النوم.
    الفوائد:
  • يحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمهدئات خفيفة
  • يساعد على النوم الهادئ
  • يخفف من تقلصات المعدة الناتجة عن التوتر
    طريقة الاستخدام:
    اغلِ ملعقة صغيرة من زهور البابونج المجففة في كوب ماء، واتركها 5 دقائق، واشربها دافئة قبل النوم.

2. اللافندر 

عطره وحده كفيل بتهدئة الأعصاب ويُستخدم منذ القدم كمضاد للقلق والاكتئاب الخفيف.
الفوائد:

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
  • يخفف التوتر ويقلل ضربات القلب
  • يعالج الأرق الخفيف
  • يعزز الإحساس بالاسترخاء
    طريقة الاستخدام:

يمكنك استنشاق زيته العطري أو وضع قطرات منه على الوسادة

أو غلي زهر اللافندر وشربه كشاي مهدئ.

3. عشبة النعناع

أكثر من مجرد نكهة لذيذة، النعناع يهدئ الجهاز العصبي ويخفف التوتر الجسدي والعقلي.
الفوائد:

  • يهدئ المعدة التي تتأثر بالتوتر
  • يساعد على استرخاء العضلات
  • يحسن المزاج العام
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر


طريقة الاستخدام:
اشرب شاي النعناع الطازج أو المجفف مرة إلى مرتين يوميًا، خاصة قبل النوم.

4. عشبة المليسة بلسم الليمون

تشبه النعناع في شكلها وتشتهر برائحتها الحمضية اللطيفة. تُعرف بأنها صديقة الجهاز العصبي.
الفوائد:

  • تعزز التركيز الذهني مع تهدئة الأعصاب
  • تخفف من مشاعر القلق والاضطراب
  • تحسن جودة النوم
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر


طريقة الاستخدام
تُغلى ملعقة من أوراق المليسة في ماء ساخن وتشرب مساءً.

5. عشبة الاشواغاندا

من الأعشاب المستخدمة في الطب الهندي القديم، ولها تأثير قوي في محاربة التوتر المزمن.


الفوائد:

  • تقلل مستويات الكورتيزول هرمون التوتر
  • تدعم التوازن النفسي
  • تعزز الطاقة دون توتر
    طريقة الاستخدام:
    تتوفر كمكمل غذائي أو يمكن استخدامها كمسحوق يُضاف للعصائر أو الحليب.
الضغوط النفسية الضغوط النفسية اليومية 5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر البابونج

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5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

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