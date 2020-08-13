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محافظات

بعد انقطاع لسنوات.. وصول أولى رحلات الطيران السياحية من مولدوفا للغردقة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

 قال مصدر بغرفة شركات السياحة بمدينة الغردقة، إنه من المقرر أن تصل اليوم الخميس أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة.

 

وأضاف أنه من المقرر أن تقل أولى الرحلات القادمة من مولدوفا 180 راكبا كمرحلة أولى، حيث تم توقيع عقود مع إحدى الشركات في مولدوفا لدعم السوق الملدوفى بمحافظة البحر الأحمر بعد غياب دام لسنوات .

 

وقال المصدر، أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية بدءا من الخميس 13 أغسطس، حتى نهاية الموسم فى شهر نوفمبر 2020 وعلى متنها مائة وثمانين راكب كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم.

 

وتابع أن ذلك فى إطار التطوير السياحى وفتح أسواق جديدة لدعم الحركة السياحية مع محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر الرحلة فى تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبلة.

 

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بعد انقطاع دام لسنوات.. وصول أولى رحلات الطيران السياحية من مولدوفا الخميس

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