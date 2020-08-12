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محافظات

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تفقد المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائيه، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، عددًا من لجان الاقتراع بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا. 

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، بالبحر الأحمر خلال تفقده لجنة مدرسة محمد الطيب الرسمية بالغردقة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أى معوقات تعوق العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، موضحًا أنه يتم متابعة العملية الإنتخابية بشكل دقيق.

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وكان بدأ القضاة المشرفون على عملية الإقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، لليوم الثاني على التوالي في المواعيد المقررة، التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة من خارج اللجان من قوات أمن البحر الأحمر.

وشهد محيط اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، تكثيفات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتأمين العملية الإنتخابية.

وكان أعلن المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائيه ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أول أمس عن تسليم القضاة المشرفين علي انتخابات مجلس الشيوخ لأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الاحمر استعداد لبدء الاقتراع صباح الثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وقال "عنبر" إنه تم توفير اقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة المختلفة بالفنادق القريبة من مقر اللجان كما تم توفير التنقلات من مقار اقامتهم الي اللجان الانتخابيه تيسيرا للعملية الانتخابية وبناءا علي توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن المحافظة ساهمت بالتنسيق مع مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وامناء اللجان بمدن الجنوب.

جدير بالذكر أن عدد اللجان علي مستوي البحر الاحمر 109 لجنة فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة،وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنه في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13لجنة راس غارب، 6 مرسي علم، 3 الشلاتين، 2 حلايب.

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالبحر الأحمر يتفقد عملية الاقتراع
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