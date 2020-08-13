أحزاب تركية تطالب حكومة "العدالة والتنمية" اللجوء إلى روسيا للتوسط وتحسين العلاقات مع مصر

طالب البروفيسور حسن أونال، خبير العلاقات الدولية في جامعة مال تابه التركية، من الحكومة التركية باللجوء إلى روسيا للتوسط إلى مصر.





وقال البروفيسور التركي في مقاله على صفحات صحيفة "آيدنلك" التركية: "لو كانت تركيا اتفقت مع مصر، ووقعت اتفاقًا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، لما تمكنت اليونان من فعل شيء. في الوقت الذي تنشغل فيه تركيا في العديد من الجبهات، استفادت اليونان من هذا التشتت. وتسعى لتحقيق المزيد من الاستفادة كلما زاد التوتر على الجبهات التي تنشغل فيها تركيا. وتطمح بإعادة الوضع الذي كان في القرن التاسع عشر".





ودعا الحكومة التركية إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية المصرية، ووقف التصريحات عن الأوضاع في مصر، لبدء تهدئة قد تؤدي إلى التفاوض.





ورجح بلجوء بلاده إلى روسيا، حتى تكون وسيط لدى مصر، من أجل إنهاء الخلافات بين تركيا ومصر.





وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، طالب حكومة حزب العدالة والتنمية لتحسين العلاقات مع مصر حتى تتمكن تركيا من الوقوف أمام اليونان في أزمة شرق المتوسط، على حد تعبيره.