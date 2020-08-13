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محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:37 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية
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ايمن محمد
هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الطالبة الروسية  "تاتيانا ستانيسلافوفنا كاربوفا" والحاصلة على 395.5 درجة والمرتبة السابعة ضمن أوائل المحافظة والاولي علي مدينة دهب في نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 /2020، متمنيًا لها دوام التميز والتفوق.

وهنأ المحافظ كل أوائل الشهادة الثانوية العامة على تفوقهم هذا العام رغم الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد 19 التي يمر بها العالم ومصر.

ووعد محافظ جنوب سيناء بتكريم جميع أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية كعادته كل عام وذلك بعد ظهور واعتماد نتيجة الثانوية الازهرية لهذا العام .

وكانت انفرد موقع "صدي البلد "الاخباري  بنشر قصة نجاح وتفوق الطالبة الروسية وعقب النشر تناولت وسائل الإعلام والصحف  باهتمام  قصة تفوق الطالبة الروسية  بدهب المحب لمصر  ومادة اللغة العربية والتي أهدت تفوقها لمدرسيها ومديرة مدرستها واعلنت عن رغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام لتعمل صحفية وانها مهتمة بمتابعة الاخبار وما يدور في العالم من أحداث .

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محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب
محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب
محافظ جنوب سيناء يهنئ الطالبة الروسية الأولى على الثانوية العامة بدهب
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