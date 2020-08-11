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محافظات

ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
"احببت التعليم المصري  واللغة العربية  من بين اربع لغات اجيدها"  بهذه العبارة  ارجعت   الطالبة الروسية  ناتيانا كاربوفا  الاولي علي الثانوية العامة  بالقسم الادبي  بدهب والسابعة علي مستوي المحافظة  بمجموع ٣٩٥.٥  سبب تفوقها في الثانوية العامة.

وأشارت  إلي انها تهدي تفوقها  لمعلمي مدرستها  فى  دهب   وخاصة  المربية جيهان عمر مديرة المدرسة  ومحمد فتحي معلم اللغة  العربية  وكل المعلمين  الذين بذلوا الجهد  من أجل ان تتفوق .

 واضافت  كاربوفا انها ولدت بروسيا وعاشت مع جدتها العاشقة لمدينة دهب واختها    وتعلمت في مدينة  دهب بالإضافة  انها تدرس في مدرسة روسية ايضا بالقاهرة.

  واشارت كاربوفا  انها  في فترة كورونا اعتمدت علي نفسها في المذاكرة موضحة انهاا تفكر الالتحاق بكلية الإعلام  لحبها للادب والصحافة  مشيرة إلي انها تقرا  ادب نجيب محفوظ  وكان آخر قصة قرأتها له " شهر العسل " 

 واشادت  كاربوفا  بالمنظومة الجديدة للتعليم المصري  التي لا بديل عنها  حيث نعيش في  عصر التقدم  التكنولوجي  ولا يوجد فرق كبير  بين قراءة  الكتب الدراسية  علي الكمبيوتر  او ورقيا  ولكن فرصة  البحث عن معلومات إضافية موجودة في الانترنت علاوة المنظومة الجديدة تقلل استهلاك  وقطع الاشجار الذي يصنع منها الورق 
 واكدت كاربوفا  انها تتمني لمدينة دهب  إن تزداد جمالا   وان يكون  للمواطنين البسطاء بها والذين يعيشون  في منازل صغيرة  بسيطة ان تكون لهم منازل حديثة وكبيرة  مشيرة إلي انها تتمني لمصر  ان يستمر فيها الامان والاستقرار  وتصبح دولة اقتصادية كبيرة  وقوية.
 
 مشيرة إلي  انها تسافر في الإجازة لروسيا لرؤية والدتها ووالدها  ولكنها  لا تستطيع العيش خارج دهب  وتتشوق للعودة  بسرعة .
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ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور
ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور
ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور
ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور
ناتيانا الطالبة الروسية الأولي على الثانوية العامة بدهب :" أحببت التعليم المصري واللغة العربية من بين أربع لغات أجيدها " ..صور
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