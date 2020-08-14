ارتفاع طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية لـ 60931 طلبا

أعلنت محافظة القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمركز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية.





وقالت المحافظة إنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلتين الأولى والتى بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 13 أغسطس الجارى بلغت 60931 ، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها بلغت 15 مليون و115 ألف جنيها فيما بلغت جملة المتحصلات من سداد نسبة الـ 25% بلغت 248 مليون و33 ألف جنيه.





وأشارت المحافظة إلى أنه بلغ إجمالى المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى أمس الخميس 13 أغسطس 263 مليون و148 ألف جنيه موضحة أن العمل مستمر في الأجازات الرسمية للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات التى تم مدها حتى 31 أغسطس الجارى.





من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق 15 أغسطس طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





وأكد المحافظ انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المحددة بالقانون مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.