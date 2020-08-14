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حب الرشاد.. ساحر لفقدان الوزن وتنقية الجسم من السموم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:12 ص
حب الرشاد .. ساحر
حب الرشاد .. ساحر لفقدان الوزن وتنقية الجسم من السموم
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اسماء محمد
فوائد حب الرشاد تفوق الخيال فهو قادر على علاج معظم المشاكل الصحية التى يعانى منها الانسان فى مقدمتها خسارة الوزن الزائد والتى تعد حلم يصعب تحقيقه لعدد كبير من الاشخاص.
وعرض موقع "archyde" اهم فوائد حب الرشاد حول انقاص الوزن وبعض المزايا الصحية الاخرى.
- منخفض السعرات الحرارية:
يعتبر حب الرشاد من الخيارات الغذائية المناسبة لمن يتبع نظامًا غذائيًا ، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 32 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام.

- يساعد على الشعور بالشبع:
يحتوي حب الرشاد على نسبة عالية من الألياف والبروتين ، وكلاهما من العناصر الغذائية التي تساعدك على الشعور بالشبع والشبع لفترة طويلة ، مما يقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم.

- ينقي الجسم من السموم:
يساعد على تنقية الجسم من السموم التي تعيق عملية حرق الدهون حيث يؤدي تراكم السموم في الجسم إلى انخفاض القدرة الجسدية على الحركة أو أداء أي مجهود بدني ، وبتناول حب الرشاد يستعيد الشخص حيويته مرة أخرى ويصبح قادرًا على التمرين.

- غني بالفيتامينات والمعادن:
يمكن لمتابعي النظام الغذائي الاعتماد على حب حب الرشاد لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن الناتجة عن تقليل كميات الطعام في كل وجبة ، حيث يحتوي هذا النبات على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ ، بالإضافة إلى للحديد وحمض الفوليك

- يمنع احتباس السوائل في الجسم:
يمكن أن يكون سبب زيادة الوزن احتباس السوائل في الجسم ، وللتخلص من هذه المشكلة يمكنك الاعتماد على حب حب الرشاد .

اما الدكتور خالد يوسف أخصائي مرض السمنة والنحافة ، فقال : أن الدراسات الحديثة اظهرت أن حب الرشاد يحتوى على العديد من العناصر الضرورية للجسم مثل الحديد والفوسفور والمنغنيز واليود والكالسيوم والفيتامينات والمضادات الحيوية وتقتل الجراثيم.
واوضح ان حب الرشاد فعال فى علاج العديد من الأمراض منها فقر الدم والسرطان والضغط المرتفع والروماتيزم والسكري والسل والربو والإنفلونزا ، مسكن لآلام البطن وطارد للديدان المعوية .

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