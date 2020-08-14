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مرأة

إنقاص الوزن السريع.. جرب هذا المشروب الجديد بالمنزل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:23 ص
انقاص الوزن السريع
انقاص الوزن السريع .. جرب هذا المشروب الجديد بالمنزل
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من النساء والرجال من الوزن الزائد ويبحثون عن طريقة مثالية للتخلص من هذه المشكلة مثل اتباع الانظمة الغذائية وممارسة الرياضة ولكن فى بعض الحالات تكون غير كافية ويحتاج الإنسان لمزيد من الدعم .

وعرض موقع "food.ndtv " طريقة عمل مشروب طبيعي فى المنزل يساعد على انقاص الوزن بشكل أسرع 
إليك كيفية إضافة القرفة والقرنفل إلى الشاي الأخضر:
الكمية المحضرة:  1 كوب

مكونات وصفة انقاص الوزن السريع :

2 ملعقة صغيرة شاي أخضر
1 عود قرفة
3 القرنفل
العسل، حسب الذوق
 1.5 كوب ماء

طريقة عمل وصفة انقاص الوزن السريع:

الخطوة 1: اغلي 1.5 كوب ماء جيدًا مع القرنفل والقرفة. أطفئ اللهب.
الخطوة 2: أضيفي الشاي الأخضر واتركيه ينقع لمدة 3-4 دقائق.
الخطوة 3: صفي الشاي في كوب وأضيفي العسل حسب ذوقك. يمكنك تجنب العسل إذا أردت.
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