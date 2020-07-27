إنقاص الوزن ومحاربة الكوليسترول بنوع مهمل من المكسرات

فوائد صحية عديدة لتناول اللوز فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الأخرى إليك مجموعه تغييرات إيجابية تحدث إذا تناولت المكسرات يوميا يقدمها موقع برايت سايد.
اللوز من بين أكثر 5 منتجات فعالة للحد من الكولسترول "الضار"
يحتوي اللوز على جميع الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين نمو شعرك وتقويته. يعمل المغنيسيوم والزنك على تحفيز نمو الشعر ، وفيتامين E يجعله أقوى ، وفيتامين B يعطي اللمعان وطول العمر.
منع أمراض القلب
اللوز غنى بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم والنحاس التى تدعم بشكل كبير القلب والأوعية الدموية.
منع التجاعيد
يحتوى اللوز على كمية وفيرة من المنجنيز التى تساعد على إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين مسؤول عن لون البشرة . كما يساعد فيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة ، على مكافحة علامات الشيخوخة.
خسارة الوزن
أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يستهلكون عددًا أقل من الكربوهيدرات.
انخفاض الكوليسترول
اللوز من بين أكثر 5 منتجات فعالة للحد من الكولسترول "الضار"
يحتوي اللوز على جميع الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحسين نمو شعرك وتقويته. يعمل المغنيسيوم والزنك على تحفيز نمو الشعر ، وفيتامين E يجعله أقوى ، وفيتامين B يعطي اللمعان وطول العمر.
منع أمراض القلب
اللوز غنى بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم والنحاس التى تدعم بشكل كبير القلب والأوعية الدموية.
منع التجاعيد
يحتوى اللوز على كمية وفيرة من المنجنيز التى تساعد على إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين مسؤول عن لون البشرة . كما يساعد فيتامين E ، وهو مضاد للأكسدة ، على مكافحة علامات الشيخوخة.
خسارة الوزن
أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يستهلكون عددًا أقل من الكربوهيدرات.