لخسارة 2 كيلو في الأسبوع.. تعرف على شروط اتباع رجيم اللوز

أبو الحجاج، إلى

يجب الابتعاد عن العادات السيئة خلال اتباع رجيم اللوز كعدم

والأكل أثناء المشي والمجاملة بالأكل في الاجتماعات العامة، وكذلك ضرورة الابتعاد عن الفواكه المجففة بالسكر، مع إمكانية تناول كل ما تشتهي من الطعام ولكن بكميات قليلة جدًا.

وأشارتأنه