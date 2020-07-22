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مرأة

لخسارة 2 كيلو في الأسبوع.. تعرف على شروط اتباع رجيم اللوز

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:17 ص
شروط اتباع رجيم اللوز
شروط اتباع رجيم اللوز
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آية التيجي
تعتبر زيادة الوزن مشكلة مؤرقة لكل من يعاني منها، وهو ما يجعلهم يبحثون بشكل دائم عن حلول سريعة لـ إنقاص الوزن، والحصول على جسم رشيق، وحتى إن كنت ممن يمارسون الرياضة ، لأن ممارسة الرياضة وحدها لا تكفي، ويجب ان تتبع نظام رجيم لخسارة الوزن بفاعلية.

وعلقت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بأن رجيم اللوز هو أحد أنواع الرجيم الفعالة في إنقاص الوزن؛ حيث أنه ينقص الوزن 2 كجم في الأسبوع ويمكن اتباعه لمدة شهر، إذ يعتمد هذا النوع من الرجيم على اللوز ولكن بمجموعة من الشروط.

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وأضافت أبو الحجاج، إلى أنه من ضمن الشروط التي يجب اتباعها أثناء رجيم اللوز بأن يكون اللوز طبيعي غير محمص، و غير مملح وغير مقلي، مع ضرورة التقليل من السكريات و النشويات والدهون، والمعجنات والدقيق الأبيض في الوجبات اليومية عند تطبيق هذا النظام.

وتابعت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة والمحفوظة والحلويات خلال اتباع رجيم اللوز، وكذلك التقليل من المقليات والاكل المالح في الوجبات.

وأكدت أبو الحجاج، على ضرورة تناول الخضروات الخضراء والحمراء والصفراء والفواكه والحمضيات خلال اتباع رجيم اللوز، والإكثار من شرب الماء النقي، وممارسة الرياضة والمشي بشكل يومي.

وأشارت أبو الحجاج، إلى أنه يجب الابتعاد عن العادات السيئة خلال اتباع رجيم اللوز كعدم تناول الطعام أمام التلفزيون والأكل أثناء المشي والمجاملة بالأكل في الاجتماعات العامة، وكذلك ضرورة الابتعاد عن الفواكه المجففة بالسكر، مع إمكانية تناول كل ما تشتهي من الطعام ولكن بكميات قليلة جدًا.

وأوضحت أبو الحجاج، إلى ان رجيم اللوز يعتمد على تناول ٧ حبات لوز كاملة قبل وجبة الطعام بساعة، ثم يتم تناول كوب من الماء على ألا تزيد عدد حبات اللوز عن ٢٢ حبة في اليوم، حيث أن الإفراط في تناول اللوز يأتي بنتائج عكسية.
الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة
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