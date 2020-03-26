ثبات الوزن مع الرجيم والرياضة سبب مرضى صادم تعرفى عليه

البنكرياس هو عضو حيوي في جسمك يرتبط مباشرة بوزنك. إلى جانب المساعدة في عملية الهضم ، يلعب البنكرياس دورًا حيويًا في تنظيم سكر الدم عن طريق إنتاج إنزيم يسمى الأنسولين . يسمح لأجسامنا باستخدام السكر لتوفير الطاقة. ينظم الأنسولين عملية التمثيل الغذائي لدينا وهو المسؤول المباشر عن شهيتنا وتخزين الدهون في أجسامنا.
إذا زادت مستويات السكر في مجرى الدم بشكل مفرط ، يحاول البنكرياس التعويض عن طريق إنتاج الأنسولين بشكل مفرط . وبالتالي ، يعد ارتفاع الأنسولين أحد أسباب زيادة الوزن والسمنة بشكل غير عادي.
إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وتشعر أن كل جهودك ستذهب هباء - يمكن أن يكون التحكم في مستويات الأنسولين هو مفتاح التخلص من هذا الوزن الثابت. لا تقلق! موقع Bright Side يقدم بعض النصائح للمساعدة في تقليل الأنسولين في الدم والحصول على أكثر رشاقة ونحافة
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1. احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميًا فتنخفض مستويات الأنسولين عند القيام بذلك بانتظام ، فإنه يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة ويساعد على فقدان الوزن.
2. اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات غنية بالبروتين.. تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للسكر ، وبالتالي فهي ترفع مستويات السكر والأنسولين بشكل أكبر.
3. تجنب الكربوهيدرات المكررة يتم هضم الكربوهيدرات المكررة مثل الصودا والحلوى والبسكويت بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. بدلًا من ذلك ، اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والكينوا والشعير والبقوليات
4. قل لا للسكر من أي نوع.. تحتوي الأطعمة السكرية والمعالجة على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الأنسولين و من الأفضل تقليل الكربوهيدرات وحفظ الأطعمة الغنية بالسكر في المناسبات الخاصة