ثبات الوزن مع الرجيم والرياضة سبب مرضى صادم تعرفى عليه

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وتشعر أن كل جهودك ستذهب هباء - يمكن أن يكون التحكم في مستويات الأنسولين هو مفتاح التخلص من هذا الوزن الثابت. لا تقلق! موقع Bright Side يقدم بعض النصائح للمساعدة في تقليل الأنسولين في الدم والحصول على أكثر رشاقة ونحافة

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1. احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميًا فتنخفض مستويات الأنسولين عند القيام بذلك بانتظام ، فإنه يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة ويساعد على فقدان الوزن





2. اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات غنية بالبروتين.. تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للسكر ، وبالتالي فهي ترفع مستويات السكر والأنسولين بشكل أكبر.





3. تجنب الكربوهيدرات المكررة يتم هضم الكربوهيدرات المكررة مثل الصودا والحلوى والبسكويت بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. بدلًا من ذلك ، اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والكينوا والشعير والبقوليات





