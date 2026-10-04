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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تنشر فيلما تسجيليا بعنوان رحلة مواطن من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

في إطار خطة وزارة النقل ، التي تهدف إلى تقليل استخدام السيارات الخاصة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي، بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية، نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مادة فيلمية بعنوان " رحلة مواطن من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الجديدة. 


حيث توضح المادة الفيلمية الاقبال الكثيف من العاملين بالعاصمة الجديدة ، على استقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT في الذهاب الى مقر عملهم بالعاصمة الجديدة والعودة، وكذلك الاقبال الكبير على استقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT من  المترددين على العاصمة من مدن شرق القاهرة مثل العبور والشروق وبدر والمستقبل وهليوبوليس الجديدة، وكذلك المتجهين من هذه المدن الى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تضم 6 وسائل نقل حديثة. 

كما تظهر المادة الفيلمية  كثافة استخدام أماكن انتظار السيارات بمحيط محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ، والتي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار.

وزارة النقل استخدام السيارات الخاصة وسائل النقل الجماعي

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