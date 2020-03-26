مع الحجر الصحى.. 3 حيل تحول جسمك لمكينة حرق

ملعقة صغيرة من البابونج

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من أوراق الجوافة

ملعقة صغيرة من الكمون

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

مشروب العسل والجنزبيل



مكونات المشروب:

ملعقة من الجنزبيل

ملعقة عسل دافىء







طريقة تطبيق المشروب







فى وعاء على النار يغلى الجنزبيل ويصفى ويضاف الليمون ثم العسل ويعمل هذا المشروب على رفع مناعة الجسم، ومحاربة الفيروسات والبكتريا، ويفضل أن تتناوله بشكل يومي خاصة خلال الأيام الخالية وأثناء تواجدك في المنازل مع تقليل الخروج لتقليل نسبة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.





مشروب إكليل الجيل والبابونج

مقادير المشروب: - ملعقتين من أعشاب إكليل الجبل - ملعقتين أزهار البابونج - ملعقتين من المرمرية

طريقة عمل المشروب:



ضعى كل هذه الأعشاب فى وعاء ماء صغير حوالى ساعة ومن ثم تصفى وتوضع فى براد شاى، واتركيهم ليغلوا 5 دقائق وتناوليه 3 أكواب فى اليوم.

ملعقة من عصير والليمون.