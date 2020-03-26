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مرأة

مع الحجر الصحى.. 3 حيل تحول جسمك لمكينة حرق

الخميس 26/مارس/2020 - 03:53 م
رجي
رجي
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لمياء الياسين
خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، التي فرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ربما يتزايد استهلاكك للطعام، ومع قلة الحركة.. إليك 3 مشروبات سريعة تحول جسمك لمكينة لحرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد.

مشروب الشاى الأخضر والبابونج

المكونات:
ملعقة صغيرة من البابونج
ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيرة من أوراق الجوافة
ملعقة صغيرة من الكمون
كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام

فى وعاء امزجي المكونات واتركيها لمدة ساعة، صفي المشروب وتناولي كوبين يوميًا فهو يساعد على تفتيت دهون البطن العنيدة.

مشروب العسل والجنزبيل

مكونات المشروب:

ملعقة من الجنزبيل
ملعقة عسل دافىء
ملعقة من عصير والليمون.

طريقة تطبيق المشروب

فى وعاء على النار يغلى الجنزبيل ويصفى ويضاف الليمون ثم العسل ويعمل هذا المشروب على رفع مناعة الجسم، ومحاربة الفيروسات والبكتريا، ويفضل أن تتناوله بشكل يومي خاصة خلال الأيام الخالية وأثناء تواجدك في المنازل مع تقليل الخروج لتقليل نسبة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

مشروب إكليل الجيل والبابونج

مقادير المشروب:
- ملعقتين من أعشاب إكليل الجبل 
- ملعقتين أزهار البابونج 
- ملعقتين من المرمرية 

 طريقة عمل المشروب:

ضعى كل هذه الأعشاب فى وعاء ماء صغير حوالى ساعة ومن ثم تصفى وتوضع فى براد شاى، واتركيهم ليغلوا 5 دقائق وتناوليه 3 أكواب فى اليوم.
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