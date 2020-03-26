في الحجر الصحي.. ريجيم يزيد معدلات الحرق ويرفع المناعة

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل التي فرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا يزيد استهلاك الكثير منا للطعام، فيصبح جسمك معرضا للزيادة في الوزن.
إليك أسرع ريجيم لانقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاى الهندى..
العشاء: كوب من الاعشاب ..زنجبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى يضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.
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الإفطار اليومى
كوب من الجريب فروت أو عصير البرتقال
بعد ساعتين بيضة مسلوقة + 1 توست سن
اليوم الاول
الغداء: سمك مشوى + طبق سلاطة كبير
اليوم الثانى
الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء .. كوب زبادى مضافا إليه بذور الكتان
اليوم الثالث والرابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
اليوم الخامس والسادس
الغداء: طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون
العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر
العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر
اليوم السابع ..
الغداء ..طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + 2 شريحة فيليه مشوى
العشاء ..ثمرة بطاطس مسلوقة +طبق سلاطة خضراء