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مرأة

أثناء العزل الذاتي.. رجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

الإثنين 23/مارس/2020 - 06:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

تخشى الكثير من النساء أثناء فترة العزل الذاتى التى يتبعها الكثير منا فى الوقت الحالى لمواجهة فيروس كورونا من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات فلما لا تفكرين فى التخلص من وزنك الزائد إليك رجيم بسيط يمكنك التخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتها طوال فصل الشتاء وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون   فى 14 أيام فقط ورفع مناعة جسمك فى الوقت نفسه إليك خطة الرجيم يقدمها موقع برايت سايد.
. إليك خطة الريجيم: 
وجبة الفطور يوميًا:
كوب شوفان باللبن

اليوم الأول:

الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.
العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.
اليوم الثاني:
الغداء: سمك مشوى  + طبق سلاطة كبير

العشاء:
كوب زبادى مضاف إليه بذور الكتان

اليوم الثالث:
الغداء:  طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون 
العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر

اليوم الرابع والخامس:
الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.


اليوم السادس والسابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.
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