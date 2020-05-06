وانت بتخس.. 11 فائدة تجنيها من ممارسة الرياضة مع الرجيم

جميعنا نسعى لتحقيق حلم الرشاقة، ولكننا نتساءل هل يمكن لاتباع نظام غذائي فقط ان يجعلنا نخسر الوزن ؟ ، ام يجب ان نمارس الرياضة بجانب اتباع نظام غذائي صحي، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة.
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وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي مناسب لوزنك وطولك قد يجعلك تخسر 70% من وزنك، اما الرياضة فقد تجعلك تخسر 30% من وزنك، مما يجعل ممارسة الرياضة أمرا مكملا لاتباع نظام غذائي صحي.
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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بالإضافة إلى ان الرياضة سوف تجعلك تخسر الوزن، إلا أنها لها العديد من الفوائد الأخرى بخلاف خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق وممشوق، حيث ان الرياضة اساس اسلوب الحياة الصحي.
فوائد ممارسة الرياضة مع الرجيم :
1- تعزيز صحة القلب.
2- تجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة المنتشرة كأمراض الضغط والسكري.
3- رفع معدل الحرق.
4- تعطيك إحساسا بالشبع السريع مع اتباع النظام الغذائي الصحي.
5- تمنع من حدوث ترهلات الجلد التي تصيبنا بعد إنقاص الوزن.
6- تعمل على شد الجسم وتعطيه شكلا متناسقا.
7- يمكن لممارسة الرياضة ان تنحت الجسم عبر التركيز على مناطق تجمع الدهون في جسمك.
8- تحسن من الحالة النفسية.
9- تعزز من لياقتك البدنية، وقوة عظامك.
10- تمنع هشاشة العظام.
11- تقلل وتؤخر من ظهور علامات الشيخوخة.