وانت بتخس.. 11 فائدة تجنيها من ممارسة الرياضة مع الرجيم

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فوائد ممارسة الرياضة مع الرجيم :

فوائد ممارسة الرياضة مع الرجيم :





1- تعزيز صحة القلب.

2- تجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة المنتشرة كأمراض الضغط والسكري.

3- رفع معدل الحرق.

4- تعطيك إحساسا بالشبع السريع مع اتباع النظام الغذائي الصحي.

5- تمنع من حدوث ترهلات الجلد التي تصيبنا بعد إنقاص الوزن.

6- تعمل على شد الجسم وتعطيه شكلا متناسقا.

7- يمكن لممارسة الرياضة ان تنحت الجسم عبر التركيز على مناطق تجمع الدهون في جسمك.

8- تحسن من الحالة النفسية.

9- تعزز من لياقتك البدنية، وقوة عظامك.

10- تمنع هشاشة العظام.