AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وانت بتخس.. 11 فائدة تجنيها من ممارسة الرياضة مع الرجيم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:34 م
11 فائدة تجنيها من
11 فائدة تجنيها من ممارسة الرياضة مع الرجيم
Advertisements
آية التيجي
جميعنا نسعى لتحقيق حلم الرشاقة، ولكننا نتساءل هل يمكن لاتباع نظام غذائي فقط ان يجعلنا نخسر الوزن ؟ ، ام يجب ان نمارس الرياضة بجانب اتباع نظام غذائي صحي، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة. 

اقرأ ايضا | 
احذر.. عدم اتباعك لنظام حياة صحي يسرع من شيخوختك

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي مناسب لوزنك وطولك قد يجعلك تخسر 70% من وزنك، اما الرياضة فقد تجعلك تخسر 30% من وزنك، مما يجعل ممارسة الرياضة أمرا مكملا لاتباع نظام غذائي صحي.

إقرأ ايضا | بلاش صيام.. النظام الغذائي الأمثل للحامل في شهر رمضان

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بالإضافة إلى ان الرياضة سوف تجعلك تخسر الوزن، إلا أنها لها العديد من الفوائد الأخرى بخلاف خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق وممشوق، حيث ان الرياضة  اساس اسلوب الحياة الصحي.

فوائد ممارسة الرياضة مع الرجيم :

1- تعزيز صحة القلب.
2- تجنبك الإصابة بالأمراض المزمنة المنتشرة كأمراض الضغط والسكري.
3- رفع معدل الحرق.
4- تعطيك إحساسا بالشبع السريع مع اتباع النظام الغذائي الصحي.
5-  تمنع من حدوث ترهلات الجلد التي تصيبنا بعد إنقاص الوزن.
6- تعمل على شد الجسم وتعطيه شكلا متناسقا.
7- يمكن لممارسة الرياضة ان تنحت الجسم عبر التركيز على مناطق تجمع الدهون في جسمك.
8-  تحسن من الحالة النفسية.
9- تعزز من لياقتك البدنية، وقوة عظامك.
10- تمنع هشاشة العظام.
11- تقلل وتؤخر من ظهور علامات الشيخوخة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

أبرزها الرياضة.. أخطاء غير متوقعة تزيد من وزنك

قبل انتهاء الشتاء.. أخطاء تقومين بها تبطئ معدل حرق الدهون وريجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق قبل الصيف

مش هتصدق .. تعرف على علاقة النوم بـ فقدان الوزن

3 طرق سهلة لإنقاص الوزن بدون حرمان من الطعام

بدون حرمان.. حيلة مذهلة لإنقاص وزنك أثناء الحجر الصحي

ترشيحاتنا

حارس منزل الشيخ الطبلاوي يروي تفاصيل أخر ساعات في حياة نقيب القراء.. شاهد

رئيس استئناف القاهرة يقرر مباشرة الدوائر لعملها.. الأسبوع المقبل

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

عبير صبري: القبلات في السينما حرام.. ولم أُجر عمليات تجميل طوال حياتي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

هل عملية تكميم المعدة تحتاج لمكملات غذائية؟